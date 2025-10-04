Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 08:49

Солдаты в ВСУ при молчаливом согласии офицеров бегут с фронта

Младшие командиры ВСУ под Харьковом разрешают солдатам дезертировать

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Харьковской области младшие командиры Вооруженных сил Украины умышленно разрешают военнослужащим самовольно покидать расположение своих частей, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства. Такая практика обусловлена невозможностью выполнения боевых задач, поставленных перед подразделениями. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в 425-м отдельном штурмовом полку.

На харьковском направлении отмечаются случаи, когда младшие командиры [ВСУ] сознательно распускают свой личный состав в СОЧ, осознавая некомпетентность вышестоящего командования и невозможность выполнения поставленных задач. Особенно много таких случаев отмечено в 425-м отдельном штурмовом полку, — сказал собеседник.

Ранее бывший командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» Дмитрий Рюмшин заявил, что массовое дезертирство в Вооруженных силах Украины в первую очередь вызвано полным отсутствием доверия к главнокомандующему Александру Сырскому. В подтверждение своих слов он привел случай, когда 1700 военнослужащих самовольно покинули расположение части. По мнению полковника, рост числа подобных инцидентов также объясняется практическим отсутствием ответственности за самовольное оставление воинских подразделений.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru отметил, что основную угрозу для президента Украины Владимира Зеленского представляет ситуация на фронте, усугубляемая массовым дезертирством и нежеланием населения воевать за киевский режим. По его словам, украинские власти фактически ведут борьбу против собственных граждан.

ВСУ
СВО
Харьков
дезертиры
