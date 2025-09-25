Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:49

«На первом месте»: в ВСУ назвали главную причину дезертирства

Полковник ВСУ Рюмшин счел недоверие к Сырскому главной причиной дезертирства

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Главной причиной массового дезертирства солдат ВСУ является тотальное недоверие к главкому Александру Сырскому, рассказал порталу «Цензор.НЕТ» украинский полковник, бывший командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» Дмитрий Рюмшин. Накануне ее самовольно покинули 1700 бойцов.

Среди всех причин можно выделить одну, которая на первом месте. А именно недоверие к военно-политическому руководству страны, а именно к главкому ВСУ, — уточнил Рюмшин.

По словам полковника, на рост числа случаев дезертирства также влияет фактическое отсутствие наказания за самовольное оставление части. Также правоохранители часто не хотят искать беглецов, сроки службы бойцов четко не обозначены, а в армию мобилизуют немотивированных солдат, добавил военный.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал дезертирство на поле боя ключевой угрозой для президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, власти страны фактически нападают на собственных граждан. Экс-парламентарий также указал, что власти в лице ТЦК избивают и запугивают простых людей.

ВСУ
Украина
Александр Сырский
дезертиры
