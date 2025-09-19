«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 18:25

Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине

Экс-депутат Олейник: ситуация на поле боя — главная опасность для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Ключевая угроза для президента Украины Владимира Зеленского — ситуация на поле боя из-за массового дезертирства и нежелания граждан сражаться за Киев, рассказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинские власти фактически нападают на собственных граждан.

Ситуация на фронте для Зеленского представляет большую опасность. Дезертиров порядка 400 тысяч. И это только начало, процесс не прекращается. Это форма самозащиты граждан от преступных действий власти. Потому что власть в лице ТЦК и полиции нападает на граждан Украины, избивает их, иногда убивает, а потом еще заставляет, чтобы они с оружием в руках их защищали. Абсурд полный, — заявил Олейник.

По мнению бывшего депутата Рады, если украинская армия окончательно прекратит сопротивление, Зеленский налегке отправится в Лондон или другой город, где есть его имущество.

Пока внутриполитическая ситуация на Украине остается стабильной. Люди запуганы, они не имеют политических партий, нацеленных на мир, и лидеров, которые бы их объединяли. Борются между собой только разные партии войны, — сказал Олейник.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Украины не остается шансов на выживание без поддержки со стороны Запада. По его мнению, республика просто «физически не сможет выжить».

Украина
Владимир Зеленский
дезертиры
ВСУ
