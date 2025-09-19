Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 06:21

«Полностью разрушена»: в США рассказали, что может случиться с Украиной

Полковник Дэниел Дэвис: без поддержки Запада Украина не выживет

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Украины не остается шансов на выживание без поддержки со стороны Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. По его мнению, тогда страна просто «физически не сможет выжить».

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который подчеркнул, что год конфликта с Россией обходится Украине в $120 млрд, из них $60 млрд придется выпрашивать у союзников.

Эта сумма, о которой он говорит, нужна для поддержания бюджета: оплаты труда государственных служащих, поддержания работы железных дорог, других видов общественного транспорта и т. д. То есть просто для обеспечения функционирования страны. По сути, их экономика полностью разрушена, — констатировал он.

Ранее глава американской оборонной компании Auterion Лоренц Мейер сообщил, что поставит на Украину беспилотные ударные комплекты нового поколения в количестве 33 тысяч экземпляров. Речь идет об автономных боевых комплексах на базе искусственного интеллекта. Поставка согласована в рамках контракта с Пентагоном на сумму $50 млн (3,9 млрд рублей).

До этого западные СМИ предположили, что глава Белого дома Дональд Трамп может надавить на Украину, чтобы она приняла российские условия, если заподозрит, что американская военная помощь используется не по назначению. Аналитики уверены, что эта перспектива особенно опасна для Владимира Зеленского: ВСУ отступают, а антикоррупционные органы теперь под контролем Киева. Все это может окончательно подорвать доверие западных союзников, говорится в материале.

Украина
США
экономика
Запад
