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25 июля 2025 в 20:32

На Западе раскрыли, как Трамп может принудить Украину сдаться

AC: Трамп может принудить Украину к уступкам России при растрате помощи от США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп может принудить Украину пойти на уступки и принять условия России по урегулированию конфликта, если решит, что Киев растрачивает американскую военную помощь, пишет издание The American Conservative. По его данным, последствия такого решения очень опасны для власти украинского лидера Владимира Зеленского.

Если Трамп придет к выводу, что американская помощь была расхищена, ответная реакция может быть быстрой и жесткой. Он все же может подтолкнуть Зеленского к принятию российских условий мирных переговоров. Худшего момента для него и не придумаешь. По мере того, как украинские войска отступают под медленным, но неустанным давлением России, политические последствия в Вашингтоне могут быть опасны для Зеленского, — говорится в материале.

Издание отмечает, что Зеленский сделал слишком большую ставку, решив попытаться подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Журналисты подчеркивают, что, если все пойдет не по плану, украинский лидер «подорвёт и без того шаткое положение своей страны на передовой» и собственное политическое будущее.

Еще хуже, с точки зрения Украины, то, что этот шаг Зеленского может переключить разговор с вопроса «как спасти Украину» на вопрос о том, стоит ли вообще спасать ее в нынешнем виде, — сказано в публикации.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что за протестами на Украине на самом деле стоят западные структуры. Он обратил внимание, что у украинцев достаточно поводов для возмущений — от экономического кризиса до принудительной мобилизации ТЦК, но они вышли на протесты только после попытки подчинить антикоррупционные органы.

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