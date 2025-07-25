В Госдуме раскрыли, кто на самом деле стоит за протестами на Украине

В Госдуме раскрыли, кто на самом деле стоит за протестами на Украине Депутат Белик: за протестами на Украине стоят западные структуры

За протестами на Украине на самом деле стоят западные структуры, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он обратил внимание, что у украинцев достаточно поводов для возмущений — от экономического кризиса до принудительной мобилизации ТЦК, но они вышли на протесты только после попытки подчинить антикоррупционные органы.

Любопытно, что на Украине достаточно причин, чтобы протестовать против действующей власти — от глубочайшего кризиса до беспредела ТЦК, но протестующих так сильно возмутило именно переподчинение антикоррупционных структур, которые к их жизни никакого отношения не имеют. Дело в том, что за протестами тоже стоят западные структуры, которые сами решают, когда и по какому поводу выводить людей на улице под предлогом борьбы за демократию, — поделился Белик.

Парламентарий допустил, что с помощью протестов Запад «указал место» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который попытался взять под свой контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). По его мнению, эти две антикоррупционных инстанции могут предоставить много информации о том, сколько средств уходит в карманы чиновников украинского правительства, а не на заявленные цели.

В целом это очень показательная ситуация в контексте того, что Зеленский теряет контроль над властью, за которую пытается отчаянно цепляться. И заменить его Запад может в любой момент, в том числе с помощью таких вот протестов, — полагает депутат.

Белик охарактеризовал ситуацию как политический провал Зеленского, который сейчас пытается обернуть эту ошибку в свою пользу, заявляя об отзыве спорного законопроекта под предлогом того, что украинская власть якобы прислушивается к своему народу. На самом деле, добавил парламентарий, на Зеленского «обрушилось давление западных кураторов», пойти наперекор которым он не решился.

И сам механизм уличных протестов тоже был весьма показателен — от студентов с самодельными плакатами до появившихся внезапно людей в форме с распечатанными обвинениями в адрес лично Зеленского. Это не могло быть спонтанными действиями возмущенных масс, — уточнил Белик.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что решение Зеленского в отношении НАБУ и САП может обернуться для него новым «майданом». Лишение независимости антикоррупционных органов грозит политическим кризисом и силовой сменой власти в стране, подчеркнул он. Кроме того, Евросоюз может использовать этот закон в качестве причины для отказа Украине во вступлении в ЕС, предположил парламентарий.