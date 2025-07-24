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24 июля 2025 в 10:35

В ГД предрекли новый майдан на Украине из-за решения Зеленского по НАБУ

Депутат Шеремет: решение Зеленского по НАБУ спровоцирует новый майдан

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Решение украинского лидера Владимира Зеленского по ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины спровоцирует новый майдан, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, такие действия в отношении антикоррупционных органов приведут к политическому кризису и радикальной смене власти. Он отметил, что это также может стать поводом для Евросоюза отказать Киеву во вступлении.

Демарш Зеленского в отношении неподвластных антикоррупционных органов, призванных надзирать и вырабатывать в украинском обществе западные стандарты, становится отличным поводом им сохранить свое лицо и отказать Украине во вступлении в ЕС, параллельно избавившись от слетевшего с катушек диктатора. А масштабные народные митинги, прокатывающиеся по Украине, являются сигналом глубокого политического раскола и полной утраты доверия к Зеленскому, что ведет к радикальной смене всего политического вектора, выстроенного западной элитой. Это автоматически запустит ранее апробированный ими план Б в виде нового майдана и силовой смены власти в стране, — пояснил Шеремет.

Ранее сообщалось, что тысячи человек вышли на митинг в Киеве против закона, подписанного Зеленским. По словам украинских журналистов, документ фактически ликвидирует независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Зеленский должен объясниться за действия властей страны в отношении органов по борьбе с коррупцией. Она также выразила глубокую озабоченность из-за возможных последствий закона, принятого Киевом.

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