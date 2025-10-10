«Бегут как овцы». ВСУ создают заградотряды для борьбы с дезертирами

Вторая Галицкая бригада Нацгвардии Украины прибыла из Львова в Сумскую область в качестве заградотряда для борьбы с массовым дезертирством в ВСУ. Насколько острой стала ситуация в Вооруженных силах Украины с самовольным оставлением части и дезертирством, как это может повлиять на ход СВО и почему эксперты считают наличие заградотрядов в структуре украинских войск позитивным фактором для ВС РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно о практике заградотрядов на Украине

Командование Вооруженных сил Украины направило 2-ю Галицкую отдельную бригаду нацгвардии из Львова в Сумскую область для выполнения функций заградотряда, сообщили источники в российских силовых структурах. По их данным, это решение принято в силу участившихся случаев массового дезертирства украинских солдат.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группировки „Сумы“. Задача 2-й Галицкой бригады — находясь на второй линии обороны, препятствовать самовольному оставлению позиций военнослужащими ВСУ. В случаях дезертирства разрешено применять оружие», — заявили источники.

Согласно данным Генпрокуратуры Украины, с 2022 года в стране было открыто 270 тыс. дел о самовольном оставлении части.

«С января по август [2025 года] — 150 тыс. дезертиров на Украине. Людей схватили на улице, они бегут. И правильно делают, я их призываю бежать», — сообщил президент России Владимир Путин в начале октября на XII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Зачем Украине потребовались заградотряды

Появление заградотряда на Сумском направлении может быть связано еще и с тем, что, по последним сведениям, на этом участке фронта для ВСУ складывается критическое положение. По данным украинского издания «Страна», подразделения ВС РФ продолжают наступление в Сумской области и серьезно продвинулись в районе Новониколаевки. Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

Несколькими днями ранее сообщалось об открытых боестолкновениях между 114-й бригадой и остатками 15-й бригады ВСУ «Кара-Даг» на Купянском направлении.

ВС Украины Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru отметил, что практика заградотрядов для Украины не нова. Ранее подобные меры принимались на критических для ВСУ участках фронта. По его словам, они начались в тот момент, когда украинское командование было вынуждено «затыкать дыры» принудительно мобилизованными «немотивированными бойцами».

«Потому что научить на спусковой крючок нажимать можно и обезьяну. Но ведь обезьяна-то — она и есть обезьяна, она бросила оружие и смылась. До последнего такие бойцы стоять не будут. Чтобы они все же хоть как-то держали оборону, на вторую линию и выводятся заградотряды», — пояснил Тимошенко.

О чем свидетельствует появление заградотрядов в ВСУ

По мнению главного редактора сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентина Мзареулова, появление заградотрядов показывает глубокий кризис в рядах ВСУ, что дает определенный оперативный простор для действий российских войск.

«Разумеется, чем больше бежит украинцев, тем меньше их остается на позициях. А еще какая-то часть украинских солдат, которая могла бы воевать против нас, теперь отвлекается на службу в заградотрядах и стрельбу по своим, что тоже нам на руку», — подчеркнул в разговоре с NEWS.ru эксперт.

Однако, подчеркнул Мзареулов, говорить о полном крахе и непреодолимом кризисе в украинских войсках пока преждевременно. Он указал, что в боевых действиях на Украине на живую военную силу «завязано далеко не все».

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Поскольку в этой войне огромную роль играют технологии, а именно дроны и БПЛА, пока численность боеспособных и готовых стрелять боевиков не упала до нуля, украинские войска нельзя считать полностью подавленными», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация с заградотрядами хоть и является одним из наиболее радикальных методов решения «кризиса массового дезертирства» на Украине, однако подобная тактика может оказаться действенной.

«Критические меры для того и принимаются, чтобы исправить критическую ситуацию. Возможно, ВСУ эту ситуацию исправить смогут. Мы уже убедились, что украинские войска далеко не ноль и способны нам очень сильно вредить», — пояснил эксперт.

По мнению Тимошенко, практики заградотрядов свидетельствуют о том, что на Украине остается все меньше «идейно заряженных бойцов».

«Речь идет даже не о националистически мотивированных батальонах, а уже просто об отдельных людях, у которых до сих пор в голове, мол, Украина превыше всего. Таких персонажей, по понятным причинам, в рядах ВСУ стало кратно меньше, что, несомненно, является положительным моментом для России», — заключил эксперт.

Читайте также:

Активно убивают друг друга: в ВСУ разгорелась гражданская война

Трамп разрешил ВСУ бомбить Москву? Чем опасны «Томагавки», как ответит РФ

Ночной кошмар для Сырского: российский чудо-дрон уничтожает логистику ВСУ