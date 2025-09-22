Ночной кошмар для Сырского: российский чудо-дрон уничтожает логистику ВСУ

Россия стала применять новую тактику в работе с БПЛА, используя за линией фронта тяжелые дроны-матки с роем беспилотников на борту. Это позволяет наносить более точные удары по украинским военным целям и превращать пути снабжения ВСУ «в ночной кошмар». Почему новая российская тактика использования БПЛА настолько эффективна и смогут ли ей противодействовать Украина и Запад — в материале NEWS.ru.
Какую новую тактику стали применять ВС РФ
ВС РФ перешли к новой тактике на линии боевого соприкосновения, сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих. Речь идет об использовании так называемых дронов-маток — тяжелых БПЛА, которые доставляют «рой» более мелких аппаратов на 30 и более километров вглубь украинских позиций. Помимо того, что удары российских беспилотников таким образом становятся точнее, дрон-матка служит еще и как ретрансляционная антенна, которая делает их радиоперехват значительно сложнее для украинских средств РЭБ.
«Год назад подобные удары были эпизодическими. Сейчас мы сталкиваемся с систематическими волнами атак, нацеленными на логистические пути, склады, дороги, ведущие в города, и пути эвакуации», — заявил изданию подполковник ВСУ Дмитрий Запорожец.
По его словам, основные удары российских дронов приходятся на украинский военный тыл и линии снабжения, противостоять им не помогают и иностранные системы обнаружения и подавления. В частности, израильские радары «стоят миллионы долларов», но имеют недостаточный охват.
За несколько месяцев применения новой российской тактики украинская армия стала испытывать «хронический дефицит всего, от воды до боеприпасов». Также осложнились вывоз раненых и подвоз подкреплений. По данным журналистов, подразделения ВСУ находятся на позициях месяцами без возможности ротации.
В чем заключаются преимущества «роевой тактики» БПЛА
«Что такое эта „роевая тактика“? Это когда дроны ведут себя как муравьи. У муравьев нет главного муравья, который командует всеми. Они как-то между собой общаются, даже если кого-то потеряли, они все равно продолжают выполнять задачу, распределяют обязанности», — рассказал NEWS.ru директор проекта по обычным вооружениям и перспективам МДТО ПИР-Центра, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
По его словам, обеспечение такой тактики — это сложная техническая задача. «Это серьезное достижение российской мысли», — подчеркнул он.
Как ВСУ пытаются противодействовать «роевой тактике» ВС РФ
По данным американского издания, антидроновые сети — это единственный «более или менее» эффективный способ противодействия российским роям БПЛА, который пытается использовать украинская сторона. Но и эта тактика, по словам представителей ВСУ, имеет «временный и неполный эффект». Малые дроны, которые доставила матка, бьют по опорным столбам, на которые крепится сеть, сразу же уничтожая всю конструкцию и делая невозможным ее дальнейшее применение.
Другой метод противодействия, который пытаются внедрять ВСУ, — это подвоз подкреплений на малом и компактном транспорте. Но и он не является панацеей. По словам украинцев, россияне отвечают на это тем, что выбирают ключевые участки дорог, по которым идут подкрепления, и «превращают их в кошмар».
«Мы наблюдаем постоянное соперничество новых наработок в части использования дронов и противодействия им. Пока мы видим, что БПЛА выигрывают в этом соперничестве. Я думаю, что будут найдены какие-то решения и в части противодействия. Но всякий раз, когда такое прорывное событие случается, оно дает заметный эффект», — отметил Козюлин.
Почему американцев озаботила новая тактика ВС РФ
По мнению доцента кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, информация о прорывной российской «дроновой» тактике появилась в американской прессе потому, что она «в определенном смысле заказная» и потребовалась «для определенных целей».
«Самое главное, что сейчас осень, заканчивается сентябрь и идет дискуссия о формировании военного бюджета на следующий год, а может быть, даже на несколько лет. Возможно, на Западе есть некий проект, хоть и в зачаточном состоянии, но его надо „раскрутить“. И для этого сначала подается такая информация, что в России „есть новые тактики, есть превосходство в дронах“. Сейчас кто-то „вылезет“ с этим проектом, скажет: „Давайте деньги, мы эту проблему будем сейчас решать“», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.
Как Россия наращивает производство дронов
Весной президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что российские войска за 2024 год получили более 1,5 млн беспилотников, и пообещал, что «все планы по наращиванию производства нужной техники, в данном случае этих дронов, будут, безусловно, выполнены».
В начале сентября газета The New York Times назвала Россию «империей по производству дронов», отмечая, что ВС РФ осуществили в этом году в девять раз больше запусков, чем в прошлом.
«На Западе сегодня резко задумались о том, как противодействовать дронам, как использовать украинский опыт. Мы вступаем в период, когда технологии развиваются постоянно. Поэтому придется в обозримом будущем всегда работать над этим и следить, какие новинки появляются у противной стороны. В таком режиме мир будет жить, пока не будут достигнуты какие-то новые договоренности, новый режим европейской или глобальной безопасности», — заключил Козюлин.
