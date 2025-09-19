Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:19

«Смертельная тупизна»: названо самое катастрофичное направление для ВСУ

Военэксперт Баранец назвал Сумское направление самым емким по украинским трупам

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины несут огромнейшие потери на Сумском направлении, которое стало самым емким по украинским трупам, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, общие потери ВСУ уже превысили отметку в 1,7 миллиона человек, что зафиксировано в документах Генштаба Украины.

И на Сумском, и на многих других направлениях ВСУ несут огромнейшие потери, которые уже превышают 1,7 миллиона человек. Это зафиксировано в официальных документах Генерального штаба Украины. И Киев проглотил пилюлю, даже не сказав хоть что-то в свое оправдание. Хотя президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что погибли только 40 тысяч человек. Сумское направление уже на протяжении нескольких месяцев является самым емким по украинским трупам, — пояснил Баранец.

Военный обозреватель отметил, что российская армия на данном участке фронта продолжает наступление, вынуждая командование ВСУ бросать в бой последние резервы. По его словам, командующий украинской армией Александр Сырский отправляет в мясорубку даже элитные части, включая бригаду спецназа СБУ, а также слабо обученные батальоны территориальной обороны.

Наша армия на Сумском направлении напирает серьезнейшим образом. Сырский бросает туда новые бригады и батальоны. Дошло уже до того, что туда бросили даже бригаду спецназа СБУ, элитную часть. По той же причине с западных областей снимают слабо обученные батальоны территориальной обороны еще не обстрелянных гражданских мужиков. Все они бросаются в мясорубку. Здесь возникает вопрос: зачем эта смертельная тупизна? Зачем такое отношение к людям? К тому же видно, что нет никакого превосходства ни в людях, ни в оружии, ни в тактике. В этом и заключается стратегическое болванство киевского руководства, — резюмировал Баранец.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что бойцы Северной группировки войск за сутки отразили семь атак ВСУ на Сумском направлении, в районе Юнаковки, Андреевки, Беловод, Алексеевки и Садков. По данным источника, противник потерял до взвода личного состава убитыми.

ВСУ
СВО
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.