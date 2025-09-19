Вооруженные силы Украины несут огромнейшие потери на Сумском направлении, которое стало самым емким по украинским трупам, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, общие потери ВСУ уже превысили отметку в 1,7 миллиона человек, что зафиксировано в документах Генштаба Украины.

И на Сумском, и на многих других направлениях ВСУ несут огромнейшие потери, которые уже превышают 1,7 миллиона человек. Это зафиксировано в официальных документах Генерального штаба Украины. И Киев проглотил пилюлю, даже не сказав хоть что-то в свое оправдание. Хотя президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что погибли только 40 тысяч человек. Сумское направление уже на протяжении нескольких месяцев является самым емким по украинским трупам, — пояснил Баранец.

Военный обозреватель отметил, что российская армия на данном участке фронта продолжает наступление, вынуждая командование ВСУ бросать в бой последние резервы. По его словам, командующий украинской армией Александр Сырский отправляет в мясорубку даже элитные части, включая бригаду спецназа СБУ, а также слабо обученные батальоны территориальной обороны.

Наша армия на Сумском направлении напирает серьезнейшим образом. Сырский бросает туда новые бригады и батальоны. Дошло уже до того, что туда бросили даже бригаду спецназа СБУ, элитную часть. По той же причине с западных областей снимают слабо обученные батальоны территориальной обороны еще не обстрелянных гражданских мужиков. Все они бросаются в мясорубку. Здесь возникает вопрос: зачем эта смертельная тупизна? Зачем такое отношение к людям? К тому же видно, что нет никакого превосходства ни в людях, ни в оружии, ни в тактике. В этом и заключается стратегическое болванство киевского руководства, — резюмировал Баранец.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что бойцы Северной группировки войск за сутки отразили семь атак ВСУ на Сумском направлении, в районе Юнаковки, Андреевки, Беловод, Алексеевки и Садков. По данным источника, противник потерял до взвода личного состава убитыми.