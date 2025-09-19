Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 08:27

ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении

ВС РФ за сутки отбили семь атак украинской армии на Сумском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Бойцы Северной группировки войск за сутки отразили семь атак ВСУ на Сумском направлении, в районе Юнаковки, Андреевки, Беловод, Алексеевки и Садков, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным источника, противник потерял до взвода личного состава убитыми.

Кроме того, в районе Садков сорвано пять попыток выдвижения штурмовых групп противника, — уточнил собеседник агентства.

Со слов источника, российским силам противостояли бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также 225-й и 425-й штурмовые полки, усиленные бойцами теробороны и спецназа. Также противник задействовал бронетехнику.

В ходе отражения враг потерял в общей сложности до взвода личного состава убитыми и две ББМ, — добавили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что батальон 71-й бригады ВСУ потерял боеспособность под Харьковом в ходе боев за восточную часть Волчанска. В результате авиаудара батальон противника понес большие потери, лишившись иностранных наемников. Подразделение вывели с фронта.

ВСУ
Сумская область
СВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.