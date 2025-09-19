ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении ВС РФ за сутки отбили семь атак украинской армии на Сумском направлении

Бойцы Северной группировки войск за сутки отразили семь атак ВСУ на Сумском направлении, в районе Юнаковки, Андреевки, Беловод, Алексеевки и Садков, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным источника, противник потерял до взвода личного состава убитыми.

Кроме того, в районе Садков сорвано пять попыток выдвижения штурмовых групп противника, — уточнил собеседник агентства.

Со слов источника, российским силам противостояли бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также 225-й и 425-й штурмовые полки, усиленные бойцами теробороны и спецназа. Также противник задействовал бронетехнику.

В ходе отражения враг потерял в общей сложности до взвода личного состава убитыми и две ББМ, — добавили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что батальон 71-й бригады ВСУ потерял боеспособность под Харьковом в ходе боев за восточную часть Волчанска. В результате авиаудара батальон противника понес большие потери, лишившись иностранных наемников. Подразделение вывели с фронта.