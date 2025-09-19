Бойцы Северной группировки войск за сутки отразили семь атак ВСУ на Сумском направлении, в районе Юнаковки, Андреевки, Беловод, Алексеевки и Садков, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным источника, противник потерял до взвода личного состава убитыми.
Кроме того, в районе Садков сорвано пять попыток выдвижения штурмовых групп противника, — уточнил собеседник агентства.
Со слов источника, российским силам противостояли бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также 225-й и 425-й штурмовые полки, усиленные бойцами теробороны и спецназа. Также противник задействовал бронетехнику.
В ходе отражения враг потерял в общей сложности до взвода личного состава убитыми и две ББМ, — добавили в силовых структурах.
Ранее сообщалось, что батальон 71-й бригады ВСУ потерял боеспособность под Харьковом в ходе боев за восточную часть Волчанска. В результате авиаудара батальон противника понес большие потери, лишившись иностранных наемников. Подразделение вывели с фронта.