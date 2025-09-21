На Западе раскрыли новую тактику российских операторов дронов

Российские военные начали применять так называемые дроны-матки для увеличения дальности ударов по целям в зоне СВО, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, военные ВСУ отмечают, что в последние месяцы ВС России используют новую тактику: тяжелые беспилотники выходят за линию контроля и запускают меньшие дроны со взрывчаткой, которые атакуют украинскую технику. При этом «матка» выполняет функцию ретранслятора, обеспечивая связь БПЛА с операторами.

Ранее участник СВО, заместитель командира разведывательного батальона и походный атаман Башкирии Рэдвал Неволин предположил, что беспилотник «Квазимачта», который, вероятно, используется российскими войсками в ходе боев, неуязвим для украинских систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, этот дрон может изменить расстановку сил на фронте.

Кроме того, председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков сообщил, что в России создан первый специальный отряд беспилотных летательных аппаратов с пунктом управления, находящимся на значительном удалении от линии фронта. По его словам, центр объединяет операторов разведывательных и ударных БПЛА, что позволяет дистанционно координировать их действия.