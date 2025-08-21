Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 08:05

Боец раскрыл, какой уникальный дрон ВС РФ могут использовать на фронте

Боец СВО Неволин: БПЛА «Квазимачта» может быть неуязвим для украинской РЭБ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

БПЛА «Квазимачта», который может использоваться ВС РФ в зоне СВО, вероятно, неуязвим для украинских систем РЭБ, предположил в беседе с NEWS.ru участник СВО, замкомандира разведбатальона, походный атаман Башкирии Рэдвал Неволин. Он не исключил, что дрон изменит расстановку сил на фронте. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Мы недавно начали получать данные о работе с российским беспилотником «Квазимачта» в зоне СВО и приступили к его изучению на практике. Этот БЛА, вероятно, действительно обладает уникальной особенностью. Предположу, что он использует оптоволоконную связь, что делает его почти неуязвимым для РЭБ ВСУ, — считает Неволин.

По его словам, из предполагаемых преимуществ стоит выделить именно невосприимчивость к РЭБ, благодаря чему этот БПЛА может оставаться в воздухе длительное время — заявляется около 500 часов.

Можно сказать, что «Квазимачта» представляет собой новый уровень в войне дронов, внося изменения в расстановку сил между российскими и украинскими подразделениями, но не являясь абсолютно непобедимым решением, — подытожил Неволин.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что России следует относиться с осторожностью к восхищению американских журналистов в отношении дрона «Квазимачта». Он напомнил слова русского полководца Александра Суворова, что восхищение врагов может указывать на ошибки, а критика — на правильные действия.

дроны
разработки
ВС РФ
беспилотники
