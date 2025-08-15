Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:04

Генерал ответил на похвалу США российского дрона словами Суворова

Генерал Липовой призвал с осторожностью относиться к похвале США вооружения РФ

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Мария Девахина/РИА Новости

России следует относиться с осторожностью к восхищению американских журналистов в отношении дрона «Квазимачта», заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он напомнил слова русского полководца Александра Суворова, что восхищение врагов может указывать на ошибки, а критика — на правильные действия.

Еще Суворов говорил, что если нас враги хвалят, значит, что-то мы делаем неправильно, а если нас ругают, значит, мы поступаем верно. То, что нас начинают хвалить по отдельно взятым видам вооружения, к этому надо относиться очень осторожно. Это может быть чисто политическая маскировка, когда плохой товар начинают хвалить и производители успокаиваются и думают, что они молодцы, чего-то достигли. На самом деле это специальный тактический маркетинговый ход, чтобы производители, разработчики больше не работали над совершенством. Это старая хитрость, которая и в жизни часто применяется, — пояснил Липовой.

Ранее издание The National Interest сообщило, что Россия наращивает производство и применение оптоволоконных беспилотников «Квазимачта», которые обладают уникальными характеристиками. Аппараты уже поступают в войска в усовершенствованной версии.

дроны
США
Россия
оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
