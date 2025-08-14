Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 21:16

На Западе признали мощь передового российского оптоволоконного БПЛА

РФ наращивает выпуск невосприимчивых к помехам беспилотников «Квазимачта»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия наращивает производство и применение оптоволоконных беспилотников «Квазимачта», которые обладают уникальными характеристиками, пишет The National Interest. Аппараты уже поступают в войска в усовершенствованной версии.

В поддержку специальной военной операции Кремля на Украине российские оружейники поставляют в войска усовершенствованные оптоволоконные беспилотники «Квазимачта», — отмечает автор статьи.

По данным издания, в отличие от большинства беспилотников, способных работать в воздухе непродолжительное время, «Квазимачта» может находиться в полете рекордные 500 часов. Кроме того, оптоволоконные беспилотники защищены от помех, так как не используют привычные радиосигналы. Еще одно их неоспоримое преимущество — это быстрая и безопасная передача данных по кабелю.

Ранее армия России начала применять новейшие противодронные комплексы, которые до недавнего времени вне полигона использовали лишь несколько стран. Речь идет о лазерных установках, развернутых для перехвата беспилотников ВСУ. Киев официально подтвердил уничтожение дальнобойных украинских дронов такими системами. Мощность их излучателей достигает 10–20 кВт.

БПЛА
СВО
дроны
аппараты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин выразил признательность Ким Чен Ыну на встрече в Пхеньяне
«Спасем жизни»: Трамп объяснил важность встречи с Путиным на Аляске
Эксперт рассказал, что ждет Украину после переговоров Путина и Трампа
Появились детали убийства федерального судьи в Волгоградской области
Чикунгунья наступает: проник ли китайский вирус в Россию, как спастись
В Госдуме объяснили отказ Пашиняна от участия в заседании ЕАЭС
В Минтрансе раскрыли будущее дронов-доставщиков в России
В Волгоградской области жестоко убили федерального судью
Москвичам массово поступают фейковые письма с приглашением в присяжные
Раскрыто состояние ребенка, пострадавшего при ударе БПЛА по Ростову-на-Дону
На Западе признали мощь передового российского оптоволоконного БПЛА
Пашиняна обвинили в обмане народа Армении
Мужчина прожил восемь лет с опасным предметом в груди, не зная об этом
В Белгородской области 12-летний ребенок пострадал в результате атаки ВСУ
Смерть вице-мисс России, укус кобры, избиение Ленина: дикие ЧП за день
Пашинян снова отвернулся от ЕАЭС: его ошибка будет дорого стоить Армении
Девушка Батракова высказалась о большой разнице в возрасте с футболистом
«Перехват»: в «Зените» заговорили о новом плане в игре со «Спартаком»
В Дагестане объявили угрозу атаки БПЛА
Трампа заподозрили в желании получить Нобелевскую премию мира
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.