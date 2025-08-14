На Западе признали мощь передового российского оптоволоконного БПЛА

Россия наращивает производство и применение оптоволоконных беспилотников «Квазимачта», которые обладают уникальными характеристиками, пишет The National Interest. Аппараты уже поступают в войска в усовершенствованной версии.

В поддержку специальной военной операции Кремля на Украине российские оружейники поставляют в войска усовершенствованные оптоволоконные беспилотники «Квазимачта», — отмечает автор статьи.

По данным издания, в отличие от большинства беспилотников, способных работать в воздухе непродолжительное время, «Квазимачта» может находиться в полете рекордные 500 часов. Кроме того, оптоволоконные беспилотники защищены от помех, так как не используют привычные радиосигналы. Еще одно их неоспоримое преимущество — это быстрая и безопасная передача данных по кабелю.

Ранее армия России начала применять новейшие противодронные комплексы, которые до недавнего времени вне полигона использовали лишь несколько стран. Речь идет о лазерных установках, развернутых для перехвата беспилотников ВСУ. Киев официально подтвердил уничтожение дальнобойных украинских дронов такими системами. Мощность их излучателей достигает 10–20 кВт.