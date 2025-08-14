В Польше обратили внимание на российские антидроновые пушки WP: Россия вошла в узкий круг стран, развернувших лазеры для борьбы с БПЛА

Вооруженные силы России начали использовать новые противодронные системы, которые до этого вне полигона использовали лишь несколько стран в мире, обратило внимание польское издание Wirtualna Polska (WP). Там отметили, что речь идет о лазерных системах, которые российские военные развернули для борьбы с беспилотниками ВСУ.

Уничтожение украинских беспилотников дальнего радиуса действия российскими лазерными системами ПВО официально подтверждено Киевом. Таким образом, Россия присоединилась к очень узкому кругу стран, которые испытали лазер в боевых условиях, — говорится в публикации.

По данным издания, применяемые ВС РФ комплексы оснащены мощными излучателями на 10-20 кВт, способными за 10-15 секунд воздействия уничтожать беспилотники на расстоянии до 1,5 км или выводить из строя их системы наведения на дистанции до 3 км. Эти характеристики делают лазерное оружие эффективным инструментом противодействия БПЛА, заключают авторы.

Ранее в Сети появились первые кадры применения российской мобильной группой ПВО боевого лазера для ликвидации украинского дальнобойного дрона-камикадзе FP-1. На опубликованных кадрах можно увидеть, как летящий беспилотник подвергается воздействию светового луча и через несколько секунд взрывается.