Появилось первое видео уничтожения дрона ВСУ боевым лазером

В Сети появились первые кадры применения российской мобильной группой ПВО боевого лазера для ликвидации украинского дальнобойного дрона-камикадзе FP-1, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель». На опубликованных кадрах можно увидеть, как летящий беспилотник подвергается воздействию светового луча и через несколько секунд взрывается. По словам инсайдеров, на видео был уничтожен дрон-камикадзе ВСУ.

До этого стало известно, что лазерная установка проекта «Посох» в ходе испытаний на одном из полигонов на северо-западе России уничтожила FPV-дрон за секунду. Установка предназначена для защиты критической инфраструктуры от БПЛА. Ее мощность с системой наведения составила 3 кВт, но уже имеется версия мощностью 80 кВт для защиты объектов критической и промышленной инфраструктуры.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили места хранения БПЛА и пункты временной дислокации украинских формирований и наемников в 132 районах. По данным ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Также операторы БПЛА ВС России уничтожили несколько украинских наземных дронов, предназначенных для транспортировки боеприпасов, засняв момент атаки на видео. Для уничтожения вражеских роботов российские солдаты использовали беспилотники-камикадзе.