Новая российская лазерная установка испепелила дрон за секунду Лазерная установка LaserBazz на испытаниях за секунду уничтожила FPV-дрон

Лазерная установка проекта «Посох» в ходе испытаний на одном из полигонов уничтожила FPV-дрон за секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании LaserBazz. Установка предназначена для защиты критической инфраструктуры от БПЛА.

В ходе тестирования мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров. Это заняло около одной секунды прямого воздействия, — заявил представитель LaserBazz.

Для поражения двигателя беспилотника потребовалось бы 0,2 секунды. Мощность лазерной установки с системой наведения составила 3 кВт, но уже имеется версия мощностью 80 кВт для защиты объектов критической и промышленной инфраструктуры.

Ранее директор компании-разработчика сообщил, что испытания первого прототипа лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох» пройдут до конца августа. Разработчики планируют уничтожать мишени, имитирующие украинский беспилотник «Лютый». Лазерный «лучемет» работает бесшумно и мгновенно, гарантированно выводя из строя любую часть дрона. Разработка способна поражать беспилотники, включая FPV-дроны и «Бабу-ягу», на дистанции до 1,5 км. Одного заряда хватит на десятки атак.