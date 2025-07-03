Разработчик раскрыл, на чем будут испытывать лазерный «лучемет»

Разработчик раскрыл, на чем будут испытывать лазерный «лучемет» Лазерный лучемет испытают на имитаторах БПЛА «Лютый» с дистанции 1,5 км

Испытания первого прототипа лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох» пройдут до конца августа, сообщил РИА Новости директор компании-разработчика, пожелавший остаться анонимным. Разработчики планируют уничтожать мишени, имитирующие украинский беспилотник «Лютый».

Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения дронов типа украинского «Лютого». Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать. Для нас приоритетная цель поражения — украинский дрон «Лютый», который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров, — сказал собеседник агентства.

По его словам, лазерный «лучемет» работает бесшумно и мгновенно, гарантированно выводя из строя любую часть дрона. Разработка способна поражать беспилотники, включая FPV-дроны и «Бабу-ягу», на дистанции до 1,5 км. Одного заряда хватит на десятки атак.

Лазерное оружие обладает ключевыми преимуществами, среди которых также скрытность. В случае успешных испытаний компания готова начать производство предсерийной партии.

Ранее стало известно, что Украина модернизировала беспилотники типа «Лютый». По данным источника, аналогичный дрон использовался для атак на Ижевск.