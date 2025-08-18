Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Культуролог рассказала, каким фильмам грозит проверка на духовные ценности

Культуролог Серебрянская одобрила проверку фильмов 10-летней давности

Советские картины, которые действительно полюбились зрителям, не вызывают вопросов с точки зрения духовных и нравственных ценностей, рассказала культуролог Юлия Серебрянская. Однако к фильмам 10-20 летней давности могут возникнуть вопросы после вступления в силу закона о блокировке выдачи прокатного удостоверения кинокартинам, которые дискредитируют духовно-нравственные ценности.

Фильмы, которые выходили ранее, будут пересматриваться и им будет дана оценка. Потому что, если брать фильмы, которые были сделаны 10, 15, 20 лет назад и получили призовые места на фестивалях, я бы, например, пересмотрела с позиции нового закона. Не все, что там сказано — хорошо, — отметила Серебрянская.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что никакие фильмы режиссера Алексея Балабанова запрещать не надо. По ее словам, нужно лишь определить возрастные категории фильмов.

До этого стало известно, что кинокартины, пропагандирующие чайлдфри, не будут получать прокатные удостоверения, согласно решению Минкультуры. Приказ вступит в силу 1 сентября. Это распространится в том числе на социальные сети и онлайн-кинотеатры.

