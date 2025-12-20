Раскрыто число погибших в ДТП с фурами и пассажирским автобусом под Омском

В ДТП с фурами и пассажирским автобусом в Омской области, предварительно, погибли шесть человек, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, еще пять человек получили травмы, сейчас на месте работают спасатели.

Ранее сообщалось, что авария произошла в Любинском районе. Там столкнулись несколько большегрузов и автобус. На месте происшествия работали замгубернатора Алексей Ромахин, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, министр региональной безопасности Алексей Кубиц.

