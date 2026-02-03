В России оценили идею об обязательном взыскании выплат с виновников ДТП

Новый законопроект касаемо ОСАГО существенно упростит процедуру взыскания выплат с виновников ДТП, заявил 360.ru эксперт по страхованию Илья Новиков. По его мнению, реализация этой инициативы позволит не только повысить контроль над страховщиками, но и поможет избежать повышения страховых выплат.

Сейчас страховым компаниям порой легче забросить это дело, чем разыскивать виновника. А законопроект упрощает процедуру взыскания: уже не нужно подавать в суд и вести судебное дело, можно ограничиться судебным приказом, а это сокращает сроки взыскания очень сильно. Обычных граждан данный законопроект не коснется никаким образом, — отметил Новиков.

Он уточнил, что поправки распространятся на «лихих водителей», нарушающих закон об ОСАГО. Сейчас за них вынуждены платить именно законопослушные граждане, пояснил эксперт.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с зачинщиков автомобильных аварий с отягчающими обстоятельствами. Предполагается, что порядок взыскания будет регулировать Банк России.