Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:25

В России оценили идею об обязательном взыскании выплат с виновников ДТП

Эксперт по страхованию Новиков: новый проект об ОСАГО упростит взыскания при ДТП

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый законопроект касаемо ОСАГО существенно упростит процедуру взыскания выплат с виновников ДТП, заявил 360.ru эксперт по страхованию Илья Новиков. По его мнению, реализация этой инициативы позволит не только повысить контроль над страховщиками, но и поможет избежать повышения страховых выплат.

Сейчас страховым компаниям порой легче забросить это дело, чем разыскивать виновника. А законопроект упрощает процедуру взыскания: уже не нужно подавать в суд и вести судебное дело, можно ограничиться судебным приказом, а это сокращает сроки взыскания очень сильно. Обычных граждан данный законопроект не коснется никаким образом, — отметил Новиков.

Он уточнил, что поправки распространятся на «лихих водителей», нарушающих закон об ОСАГО. Сейчас за них вынуждены платить именно законопослушные граждане, пояснил эксперт.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с зачинщиков автомобильных аварий с отягчающими обстоятельствами. Предполагается, что порядок взыскания будет регулировать Банк России.

общество
ОСАГО
ДТП
страхование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.