02 февраля 2026 в 02:51

В Госдуме захотели обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутаты Госдумы предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с зачинщиков автомобильных аварий с отягчающими обстоятельствами, передает РИА Новости. Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник, 2 февраля.

Предполагается, что порядок взыскания будет регулировать Банк России. Авторы инициативы полагают, что нововведение даст возможность исключить добровольный отказ страховщика от действий, направленных на получение денежных средств от недобросовестных причинителей вреда в результате ДТП. Кроме того, по задумке на взыскание регрессных требований по ОСАГО с отдельных лиц будет распространяться приказное судопроизводство.

Мы с коллегами взялись сделать финансовый регресс для водителей-лихачей обязательным, — констатировал один из авторов проекта.

Ранее юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru заявил, что буксировка тюбинга за автомобилем может обернуться для водителя штрафом до 37,5 тыс. рублей или лишением прав на два года. По его словам, административная ответственность в таких случаях предусмотрена как для того, кто управлял машиной, так и для самого катающегося.

Кроме того, в России могут значительно ужесточить ответственность за использование неисправных и слепящих фар, увеличив штрафы до 5 тыс. рублей. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Госдумы депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин. Согласно документу, штраф за управление транспортным средством с неисправностями, подпадающими под часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ, предлагается увеличить с 500 до 5000 рублей.

ДТП
аварии
деньги
Госдума
