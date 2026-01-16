Атака США на Венесуэлу
Юрист назвал одно зимнее развлечение, за которое грозит крупный штраф

Юрист Русяев: буксировка тюбинга с человеком чревата штрафом в 37,5 тыс. рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Буксировка тюбинга за автомобилем может обернуться для водителя штрафом до 37,5 тыс. рублей или лишением прав на два года, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, административная ответственность в таких случаях предусмотрена как для того, кто управлял машиной, так и для самого катающегося.

Когда человек на санках, тюбинге или ледянке выезжает на проезжую часть, применяется часть вторая статьи 12.29 КоАП РФ о нарушении ПДД. Штраф составляет 800 рублей. В таких ситуациях катающийся рассматривается как участник дорожного движения. Отдельная история связана с буксировкой тюбингов и санок за автомобилем. Здесь законодатель предусмотрел ответственность сразу для двух сторон. Водитель получает штраф 1 тыс. рублей за перевозку людей вне кабины транспортного средства. Если в результате такого развлечения причиняется легкий или средней вред здоровью, то максимальное административное наказание достигает 37,5 тыс. рублей либо лишение права управления на срок до двух лет, — пояснил Русяев.

Он добавил, что в случае причинения тяжкого вреда здоровью или гибели человека к водителю применят более строгие санкции. По его словам, возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ при наличии установленного нарушения ПДД.

Ранее 19-летний юноша погиб после катания на тюбинге в Волгоградской области. В МВД сообщили, что молодой человек влетел в забор на привязанной к автомобилю «ватрушке».

