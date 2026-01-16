Юрист назвал одно зимнее развлечение, за которое грозит крупный штраф

Буксировка тюбинга за автомобилем может обернуться для водителя штрафом до 37,5 тыс. рублей или лишением прав на два года, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, административная ответственность в таких случаях предусмотрена как для того, кто управлял машиной, так и для самого катающегося.

Когда человек на санках, тюбинге или ледянке выезжает на проезжую часть, применяется часть вторая статьи 12.29 КоАП РФ о нарушении ПДД. Штраф составляет 800 рублей. В таких ситуациях катающийся рассматривается как участник дорожного движения. Отдельная история связана с буксировкой тюбингов и санок за автомобилем. Здесь законодатель предусмотрел ответственность сразу для двух сторон. Водитель получает штраф 1 тыс. рублей за перевозку людей вне кабины транспортного средства. Если в результате такого развлечения причиняется легкий или средней вред здоровью, то максимальное административное наказание достигает 37,5 тыс. рублей либо лишение права управления на срок до двух лет, — пояснил Русяев.

Он добавил, что в случае причинения тяжкого вреда здоровью или гибели человека к водителю применят более строгие санкции. По его словам, возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ при наличии установленного нарушения ПДД.

Ранее 19-летний юноша погиб после катания на тюбинге в Волгоградской области. В МВД сообщили, что молодой человек влетел в забор на привязанной к автомобилю «ватрушке».