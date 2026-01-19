Штрафы за неисправные и нештатные фары в России могут вырасти в 10 раз

Штрафы за неисправные и нештатные фары в России могут вырасти в 10 раз В Госдуме предложили повысить штрафы за слепящие фары до 5 тыс. рублей

В России могут значительно ужесточить ответственность за использование неисправных и слепящих фар, увеличив штрафы до 5 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Госдумы депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин.

Согласно документу, штраф за управление транспортным средством с неисправностями, подпадающими под часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ, предлагается увеличить с 500 до 5000 рублей. Аналогичное денежное взыскание планируется установить и за использование нештатных осветительных и светоотражающих приборов, предусмотренных той же статьей.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения. Речь идет об ужесточении административной ответственности за установку и эксплуатацию внешних световых приборов и источников света, включая светодиодные лампы, при их нештатной установке, которая приводит к ослеплению и создает помехи другим участникам движения.

В темное время суток существенная доля аварий обусловлена ослеплением водителей встречным светом. При этом, исходя из данных обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, треть ДТП происходит в темное время суток; наибольшей тяжестью последствий характеризуются аварии, совершенные в период с 00:00 до 06:00, — сказал Делягин.

