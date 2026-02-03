На Солнце произошла мощная вспышка На Солнце произошла шестая за день вспышка класса X

На Солнце произошла вспышка, которая по своей мощности приблизилась к высшему классу X, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Это уже шестая вспышка за сутки.

3 февраля в 10:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E16) зарегистрирована вспышка M7.2 продолжительностью 35 минут, — говорится в сообщении.

Также в течение суток в той же группе солнечных пятен были зафиксированы вспышки классов M3.7, M3.3, M2.6, M2.5, M1.8 и M1.5, которые длились от 10 до 35 минут. Эти явления сопровождались значительным увеличением рентгеновского излучения.

Ранее сообщалось, что на Солнце в ночь на 2 февраля произошла вспышка Х8.1. Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщили, что облако плазмы от этой вспышки, скорее всего, не достигнет Земли. По предварительной оценке, вспышка является «стерильной». Вероятность удара по Земле плазменными облаками сведена к минимуму — около 10%.