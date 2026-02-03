Зимняя Олимпиада — 2026
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе

Врач Лапа: покраснение рук на морозе приводит к заражению инфекциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Покраснение рук на морозе может привести к попаданию инфекции в организм, рассказала «Радио 1» врач-аллерголог иммунолог врач-терапевт Людмила Лапа. Она отметила, что язвы «открывают» вход в иммунную систему.

Если мы запустим свои руки, то у нас появятся язвы и открытый вход в иммунную систему. Вся инфекция поступит в наш организм, и будут частые и длительные болезни, — рассказала Лапа.

Врач подчеркнула, что разрушение кожного покрова может спровоцировать аллергия на холод. Она призвала всегда надевать перчатки и пользоваться увлажняющими кремами.

Ранее косметолог Дарья Александрова рассказала, что зимой кожа и волосы страдают из-за мороза, сухого воздуха в помещениях и перепадов температур, но их состояние усугубляют распространенные ошибки в уходе. Среди них — использование летних косметических средств, нанесение кремов перед выходом на улицу и попытка справиться с сухостью с помощью большого количества продуктов.

