Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе

Покраснение рук на морозе может привести к попаданию инфекции в организм, рассказала «Радио 1» врач-аллерголог иммунолог врач-терапевт Людмила Лапа. Она отметила, что язвы «открывают» вход в иммунную систему.

Если мы запустим свои руки, то у нас появятся язвы и открытый вход в иммунную систему. Вся инфекция поступит в наш организм, и будут частые и длительные болезни, — рассказала Лапа.

Врач подчеркнула, что разрушение кожного покрова может спровоцировать аллергия на холод. Она призвала всегда надевать перчатки и пользоваться увлажняющими кремами.

