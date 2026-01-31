Косметолог раскрыла главные ошибки зимнего ухода за кожей

Зимой кожа и волосы страдают из-за мороза, сухого воздуха в помещениях и перепадов температур, но их состояние усугубляют распространенные ошибки в уходе, рассказала косметолог Дарья Александрова в беседе с РИА Новости. Среди них — использование летних косметических средств, нанесение кремов перед выходом на улицу и попытка справиться с сухостью с помощью большого количества продуктов.

Эксперты выделяют несколько распространенных ошибок, которые усугубляют состояние кожи и волос зимой: использование летних формул, не рассчитанных на холодный сезон; нанесение средств непосредственно перед выходом на улицу; попытка компенсировать сухость чрезмерным количеством продуктов, — сказала Александрова.

Эксперт пояснила, что в мороз организм снижает кровоснабжение кожи, чтобы сохранить тепло, это напрямую ухудшает ее состояние. Резкое снижение влажности воздуха в помещениях до 20–25% при норме в 30–40% также приводит к быстрой потере влаги, истончению защитного барьера и появлению шелушения. Для защиты Александрова порекомендовала давать средствам время впитаться перед выходом, поддерживать влажность в помещении и не забывать об уходе за открытыми участками кожи.

