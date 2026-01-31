Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 15:34

Косметолог раскрыла главные ошибки зимнего ухода за кожей

Косметолог Александрова: летние кремы не помогают коже в морозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зимой кожа и волосы страдают из-за мороза, сухого воздуха в помещениях и перепадов температур, но их состояние усугубляют распространенные ошибки в уходе, рассказала косметолог Дарья Александрова в беседе с РИА Новости. Среди них — использование летних косметических средств, нанесение кремов перед выходом на улицу и попытка справиться с сухостью с помощью большого количества продуктов.

Эксперты выделяют несколько распространенных ошибок, которые усугубляют состояние кожи и волос зимой: использование летних формул, не рассчитанных на холодный сезон; нанесение средств непосредственно перед выходом на улицу; попытка компенсировать сухость чрезмерным количеством продуктов, — сказала Александрова.

Эксперт пояснила, что в мороз организм снижает кровоснабжение кожи, чтобы сохранить тепло, это напрямую ухудшает ее состояние. Резкое снижение влажности воздуха в помещениях до 20–25% при норме в 30–40% также приводит к быстрой потере влаги, истончению защитного барьера и появлению шелушения. Для защиты Александрова порекомендовала давать средствам время впитаться перед выходом, поддерживать влажность в помещении и не забывать об уходе за открытыми участками кожи.

Ранее спортивный врач Дарья Коледова рассказала, что физическая активность в детстве закладывает основу для иммунитета и здоровья во взрослом возрасте. По ее словам, спорт помогает нормализовать обмен веществ, снизить уровень стресса, укрепить иммунитет и улучшить когнитивные функции.

Читайте также
Сколько калорий в жареной картошке и можно ли сделать ее более щадящей?
Семья и жизнь
Сколько калорий в жареной картошке и можно ли сделать ее более щадящей?
Блеск унитаза без химии: натуральное средство из уксуса и стирального порошка — экономно и эффективно!
Общество
Блеск унитаза без химии: натуральное средство из уксуса и стирального порошка — экономно и эффективно!
Зимние морозы — не повод для сухих рук: проверенные способы сохранить кожу нежной
Общество
Зимние морозы — не повод для сухих рук: проверенные способы сохранить кожу нежной
Работы в саду в феврале: что нужно сделать до начала весны
Семья и жизнь
Работы в саду в феврале: что нужно сделать до начала весны
Российскую метеостанцию признали самым холодным местом на Земле
Россия
Российскую метеостанцию признали самым холодным местом на Земле
здоровье
советы
кожа
зима
морозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Проливные дожди и тепло до +2? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Стало известно о новой уловке мошенников по «переплате» за ЖКХ
Лик премьера Италии обнаружили в древнейшей римской базилике
Политолог ответил, пойдет ли Трамп на вторжение в Иран
Суд арестовал замглавы института МЧС по подозрению во взяточничестве
Убит полковник ВСУ, возглавлявший испытательный полигон вооружения
Россия отменила запрет на экспорт бензина для производителей
Уроженка Москвы вырвала победу у первой ракетки мира
Крушение F-16 и критический удар по ВСУ: новости СВО к вечеру 31 января
Китай сделал Драко Малфоя символом Нового года
Дочь погибшего перевозчика дронов СБУ раскрыла подробности о его работе
В Нью-Йорке пингвины не выдержали мороз и «сбежали» из аквариума
В Госдуме оценили идею оценок за поведение школьников
В Крыму усомнились, что коллекция скифского золота на Украине в безопасности
Задушивший свою 18-летнюю девушку москвич явился в полицию
Россиянам предложили бесплатно узнать биологический возраст
Отказ от гражданства США, допинг-скандал, слезы отца: как живет Шарапова
Российский блогер насмерть разбился на мотоцикле в Таиланде
Обычный прыщ на лице вынудил россиянку лечь под нож
Российскому космонавту «открыли путь» на МКС
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.