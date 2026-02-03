Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга Волонтеры нашли тело убитого мальчика из Петербурга по рюкзаку

Тело убитого девятилетнего Паши из Санкт-Петербурга было обнаружено в водоеме Ленинградской области благодаря заметному рюкзаку, рассказала одна из участниц поисков в беседе с РИА Новости. Находка была сделана в районе деревни Большое Забродье в Ломоносовском районе.

По словам женщины, первоначально она присоединилась к операции в составе добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». После приостановки официальных поисков местные жители продолжили осмотр близлежащих водоемов, где и было сделано трагическое обнаружение.

Собеседница уточнила, что сначала волонтеры заметили плавающий рюкзак и перчатки, а затем увидели в воде тело ребенка. Извлечением останков из воды занимались прибывшие на место профессиональные водолазы МЧС.

Операция по подъему тела была завершена около 03.30 мск. В понедельник, 2 февраля, СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве в связи с исчезновением несовершеннолетнего.

По данным следствия, днем 30 января мальчик покинул свой дом в Красносельском районе и сел в автомобиль к неизвестному, после чего связь с ним прервалась. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами 2 февраля.

Ранее появилось фото задержания мужчины, который признался в убийстве девятилетнего Паши из Петербурга. На опубликованном снимке уроженца Луганской Народной Республики держат несколько силовиков.