Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 14:01

Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения

Эксперт Голубева: громкий смех не может быть основанием для увольнения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Громкий смех не может быть причиной для увольнения, так как такое основание не предусмотрено в трудовом кодексе, заявила старший преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева. Однако, по ее словам, если смех сопровождался неадекватным поведением или был вызван алкогольным опьянением, то увольнение могут признать законным, передает ТАСС.

В Трудовом кодексе РФ нет такого основания для увольнения, как громкий смех. Но, конечно, все индивидуально: если человек вел себя неадекватно и смеялся в состоянии алкогольного опьянения, увольнение будет законным, — отметила Голубева.

Некоторые компании, пояснила эксперт, особенно со строгим внутренним распорядком, могут ограничивать шумное поведение, включая громкий смех. Но понятие «громкости» субъективно, и привлечение к дисциплинарной ответственности на этом основании является спорным с юридической точки зрения.

Голубева пояснила, что при принятии решения о наказании работодатель должен учитывать несколько факторов: стаж и отношение сотрудника к работе, тяжесть проступка, к которой не относится громкий смех, а также наличие предыдущих взысканий. Она добавила, что работник, уволенный за смех, с высокой вероятностью оспорит такое решение в суде, и его иск, скорее всего, будет удовлетворен.

Ранее сообщалось, что почти половина работающих россиян (47%) сталкивались со сверхурочной работой. Согласно исследованию ВЦИОМ, 30% опрошенных заявили, что в минувшем году ни разу не получали оплаты за переработки.

Россия
эксперты
работа
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя Аллы Пугачевой всплыло в скандальных файлах Эпштейна
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью одного из новейших дронов
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу
Власти Франции всерьез занялись медиагигантом Маска
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.