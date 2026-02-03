Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения Эксперт Голубева: громкий смех не может быть основанием для увольнения

Громкий смех не может быть причиной для увольнения, так как такое основание не предусмотрено в трудовом кодексе, заявила старший преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева. Однако, по ее словам, если смех сопровождался неадекватным поведением или был вызван алкогольным опьянением, то увольнение могут признать законным, передает ТАСС.

В Трудовом кодексе РФ нет такого основания для увольнения, как громкий смех. Но, конечно, все индивидуально: если человек вел себя неадекватно и смеялся в состоянии алкогольного опьянения, увольнение будет законным, — отметила Голубева.

Некоторые компании, пояснила эксперт, особенно со строгим внутренним распорядком, могут ограничивать шумное поведение, включая громкий смех. Но понятие «громкости» субъективно, и привлечение к дисциплинарной ответственности на этом основании является спорным с юридической точки зрения.

Голубева пояснила, что при принятии решения о наказании работодатель должен учитывать несколько факторов: стаж и отношение сотрудника к работе, тяжесть проступка, к которой не относится громкий смех, а также наличие предыдущих взысканий. Она добавила, что работник, уволенный за смех, с высокой вероятностью оспорит такое решение в суде, и его иск, скорее всего, будет удовлетворен.

