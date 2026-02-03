Зимняя Олимпиада — 2026
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой

Врач Новиков: шелушение кожи может указывать на проблемы с щитовидной железой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шелушение и постоянная сухость кожи, активное выпадение волос, повышенная ломкость ногтей, отечность и постоянные мешки под глазами могут указывать на проблемы с щитовидной железой, заявил Lenta.ru терапевт Александр Новиков. Внезапное похудение и покраснение глаз без причины, в свою очередь, нередко сигнализируют об эндокринных заболеваниях.

Постоянная сухость и шелушение кожи могут говорить о дефиците железа, витаминов и проблемах с щитовидной железой. Бледность часто указывает на анемию, а частые высыпания у взрослых могут быть связаны с гормональным дисбалансом. Покраснение глаз без признаков инфекции может быть связано с аутоиммунными или эндокринными нарушениями. Внезапное похудение может сопровождать эндокринные заболевания, — предупредил Новиков.

Он добавил, что желтоватый оттенок кожи или белков глаз может быть признаком нарушений печени. Сутулость, скованность, замедленность движений, а также неуверенная и шаткая походка — тоже повод обратиться к врачу. Не исключено, что это признаки хронической депрессии или неврологических заболеваний.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова заявила, что продолжительная икота может говорить о поражениях в пищеводе. По ее словам, это явление также может указывать на проблемы в функционировании центральной нервной системы.

