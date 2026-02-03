Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:18

В ФАС поделились необычным предсказанием о будущем маркетплейсов

ФАС: торговля на цифровых платформах сменится заказами через ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В ближайшем будущем искусственный интеллект заменит цифровые платформы в качестве основного посредника в онлайн-торговле, заявил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на заседании Координационного совета при Общественной палате по развитию и безопасности электронной торговли. Трансляция велась в группе ОП во «ВКонтакте». По его мнению, главная функция маркетплейсов — помогать потребителю ориентироваться в огромном массиве товаров и услуг, а также организовывать доставку и платежи, что со временем начнет делать ИИ.

По мере развития искусственного интеллекта понятно, что вот этот сервис будет терять ту центральную роль, которую он сейчас имеет и которую он сейчас монетизирует. Уже сейчас потребители многие начинают заказывать не через цифровые платформы, а через искусственный интеллект, который предустанавливается уже как такая стандартная вещь на наших смартфонах, — отметил Нижегородцев.

Замглавы ФАС обратил внимание, что искусственный интеллект уже встроен в смартфоны как стандартный инструмент, и все больше покупателей начинают использовать его напрямую для поиска и заказа товаров. Таким образом, доля ИИ в процессе торговли будет расти, а центральная роль нынешних маркетплейсов — постепенно утрачиваться.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что россияне должны иметь доступ к социально значимым ресурсам даже во время блокировок. По ее мнению, в белый список следует включить приложения банков, маркетплейсов и сервисы, обеспечивающие повседневную жизнедеятельность граждан.

Россия
Общественная палата РФ
ФАС
маркетплейсы
искусственный интеллект
