В ФАС поделились необычным предсказанием о будущем маркетплейсов

В ближайшем будущем искусственный интеллект заменит цифровые платформы в качестве основного посредника в онлайн-торговле, заявил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на заседании Координационного совета при Общественной палате по развитию и безопасности электронной торговли. Трансляция велась в группе ОП во «ВКонтакте». По его мнению, главная функция маркетплейсов — помогать потребителю ориентироваться в огромном массиве товаров и услуг, а также организовывать доставку и платежи, что со временем начнет делать ИИ.

По мере развития искусственного интеллекта понятно, что вот этот сервис будет терять ту центральную роль, которую он сейчас имеет и которую он сейчас монетизирует. Уже сейчас потребители многие начинают заказывать не через цифровые платформы, а через искусственный интеллект, который предустанавливается уже как такая стандартная вещь на наших смартфонах, — отметил Нижегородцев.

Замглавы ФАС обратил внимание, что искусственный интеллект уже встроен в смартфоны как стандартный инструмент, и все больше покупателей начинают использовать его напрямую для поиска и заказа товаров. Таким образом, доля ИИ в процессе торговли будет расти, а центральная роль нынешних маркетплейсов — постепенно утрачиваться.

