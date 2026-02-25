Социальные пенсии в России вырастут с апреля Средний размер социальных пенсий в России составит 16 590 рублей с 1 апреля

Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут до 16 590 рублей, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Наталия Полуянова. По словам парламентария, выплаты проиндексируют на 6,8%, что превысит текущий уровень инфляции.

После индексации средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей. Закон закрепляет право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, также детьми, оба родителя которых неизвестны, гражданами, имеющими инвалидность, в том числе детьми с инвалидностью, — заявила Полуянова.

Ранее сообщалось, что на начало 2026 года лидером по размеру пенсионных выплат стал Чукотский автономный округ. Впервые средняя пенсия в этом регионе превысила отметку в 40 тыс. рублей, достигнув 41 932 рублей. Для сравнения, еще в декабре прошлого года чукотские пенсионеры получали в среднем 38 908 рублей. Рост связан как с индексацией, так и с региональными коэффициентами.

До этого сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова напомнила: право на выплаты пенсии по старости могут получить женщины, достигшие 59 лет, и мужчины в возрасте 64 лет. По ее словам, при этом нужно соблюсти ряд условий.