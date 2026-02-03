В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР

Советник вице-президента Международной ассоциации бокса (IBA) Динислам Саиев в беседе с Metaratings.ru назвал большим плюсом назначение Умара Кремлева на должность главы попечительского совета Федерации спортивной борьбы (ФСБР). По его словам, Кремлев может вывести этот вид спорта на очень высокий уровень.

Для борцов это большая возможность. Понятно, что руководство IBA никогда не согласится быть где-то вторыми. Раз Кремлев «зашел» в ФСБР, значит, есть амбиции и план, чтобы вывести борьбу на очень высокую планку. Это позитивное решение. Всем, кто следит за спортом, понятно, что приход Кремлева — большой плюс для борьбы, — высказался Саиев.

Ранее сообщалось, что инициатором назначения Кремлева на соответствующий пост стал президент ФСБР Михаил Мамиашвили. Кремлев с 2020 года возглавляет Международную ассоциацию бокса и успел реализовать ряд масштабных преобразований.