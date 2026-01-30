В Турции указали на признание Западом поражения в конфликте на Украине

Запад снял «розовые очки» и фактически признал поражение в украинском конфликте, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин. Он пояснил, что на это повлияли, в частности, растущие производственные возможности России.

Серьезные оборонные бюджеты и растущие производственные возможности России вынудили Запад <…> признать, что расчеты по Украине не оправдались, — сказал Сезгин.

Эксперт добавил, что западные страны столкнулись с ограничениями своих оборонных мощностей. Кроме того, не оправдались их ожидания в отношении санкционного давления на экономику РФ, отметил Сезгин.