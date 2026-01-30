Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш злоупотребляет правовыми пробелами в уставе организации в политических целях, когда говорит о неприменимости права на самоопределение народов Донбасса и Крыма, заявил в своем Telegeam-канале зампредседателя Совфеда Константин Косачев. При этом, как уточнил сенатор, в равенстве принципов самоопределения и территориальной целостности заложено противоречие.

Господин Гутерриш с его юридической службой, отказывая Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, пользуется лакунами в Уставе ООН. А точнее — злоупотребляет ими в политических целях, — отметил он.

Ранее Организация Объединенных Наций дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН указали, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это заявление опасным прецедентом. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил ООН в политике двойных стандартов.