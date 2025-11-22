Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 13:53

У популярного чая выявили неожиданный побочный эффект

SHOT: у москвички пожелтела кожа от чая матча

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press
Любительница чая матча из Москвы пожаловалась на то, что ее кожа начала желтеть, передает Telegram-канал SHOT. Врачи объяснили это серьезной нагрузкой на печень — москвичка пила этот напиток по пять чашек в день.

Врачи ей рассказали, что злоупотребление чаем матча, особенно низкого качества, способно негативно сказываться на здоровье печени, вызывая интоксикацию организма и развитие желтухи. Напиток богат катехинами — природными веществами-антиоксидантами, полезными лишь в небольших дозах. Их переизбыток способен нанести вред печени и спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка.

Кроме того, матча содержит танины и полифенолы, снижающие всасывание железа организмом почти вдвое и способные приводить к развитию железодефицитной анемии. Наибольшему риску подвержены люди с низким уровнем гемоглобина и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что чай матча, несмотря на свои полезные свойства, может привести к дефициту железа в организме из-за содержания танинов и полифенолов. Эти вещества помогают выводить токсины, но могут связывать и полезные элементы, такие как железо, отметила специалист.

