09 февраля 2026 в 17:06

Обновлен статус дела о хищениях на фортификациях в Брянской области

Следствие по делу экс-вице-губернатор Брянской области Симоненко завершено

Николай Симоненко Николай Симоненко Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Следственные действия по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области, по которому проходит экс-вице-губернатор региона Николай Симоненко, завершены, сообщил ТАСС адвокат. По словам собеседника агентства, защита приступает к ознакомлению с материалами.

Нас уведомили об окончании следственных действий. Мы начинаем процедуру ознакомления с материалами дела, — сказал защитник.

Ранее стало известно, что фигуранты уголовного дела о хищении на фортификациях в Брянской области могли скрыть финансовые документы. По словам следователей, особая сложность дела связана с тщательно спланированной схемой совершения преступления.

До этого в ходе судебного процесса о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство оборонных сооружений в Курской области, бухгалтер компании-подрядчика ООО КТК «Сервис» Юрий Башмаков заявил, что средства использовались по целевому назначению. Он подчеркнул, что деньги направлялись строго на строительство фортификаций в Попово-Лежачах и Теткино.

суды
Брянская область
хищения
превышение полномочий
злоупотребления
адвокаты
уголовные дела
