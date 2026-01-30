Зимняя Олимпиада — 2026
В МИД России высказались о странной дележке ООН по принципу Раскольникова

Мирошник: вопрос самоопределения Донбасса и Крыма выявил двойные стандарты ООН

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш демонстрирует двойственность стандартов организации, когда говорит о неприменимости права на самоопределение народов Донбасса и Крыма, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, позиция высокопоставленного чиновника, напоминающая принцип Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания», лежит где-то в политическом подполье.

Безапелляционная двойственность стандартов — это то, что демонстрирует сейчас генсек ООН Гутерриш, деля народы на тех, кто имеет право на самоопределение, и тех, кто этого права, по мнению генсека, почему-то лишен, — отметил он.

Ранее Организация Объединенных Наций дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН указали, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий жестко раскритиковал соответствующее заявление. По его словам, избирательная позиция главы организации создает опасный прецедент.

