Глава ГРУ двумя словами ответил на вопрос о грядущих переговорах в Абу-Даби Начальник ГРУ Костюков заявил о готовности к переговорам в Абу-Даби 1 февраля

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков заявил, что делегация готова к новой встрече в Абу-Даби, передает РИА Новости. Переговоры с участием России и Украины продолжатся 1 февраля.

Всегда готовы, — сказал Костюков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что модальности предстоящих переговоров экспертов в Абу-Даби будут согласовывать вплоть до 1 февраля. Он подчеркнул, что эта процедура не повлияет на суть встречи и необходима для обеспечения возможности продолжения консультаций. Кроме того, новый раунд переговоров может при необходимости длиться не один день, подчеркнул он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что предстоящая двусторонняя встреча не будет легкой. По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского представляет собой «сложных переговорщиков». Он отметил, что просто и гладко может проходить лишь диалог, в котором одна сторона согласится на капитуляцию.