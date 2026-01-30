«Подчинение или клеймо»: в Бельгии разнесли Зеленского после слов о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский утратил способность вести дипломатический диалог и может лишь вымогать деньги у ЕС, заявил бельгийский политик Дрие Годефриди в соцсети X. По словам аналитика, обвинения в содействии российскому лидеру Владимиру Путину превратились в инструмент давления на европейские страны.

Это не дипломатия. Это риторика вымогательства. Мировоззрение Зеленского предельно просто: подчиняйтесь, подчиняйтесь, подчиняйтесь или получите клеймо «лакей Путина», — подчеркнул Годефриди.

Политик отметил, что после того как США фактически прекратили финансирование, ЕС стал банкоматом Киева. Обещанные Украине €280 млрд, добавил он, — деньги европейских налогоплательщиков, а не благотворительность. Годефриди также назвал обоснованным отказ Бельгии от конфискации российских активов.

Разумное правительство назвало бы это серьезным риском. Зеленский называет это изменой, — заключил он.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Зеленский решился публично критиковать ЕС, чтобы наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».