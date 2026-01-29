Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 20:53

В Госдуме ответили на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз

Депутат Матвейчев: Украину никогда не возьмут в Евросоюз

Олег Матвейчев Олег Матвейчев Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Украину никогда не примут в состав Евросоюза, так как государства объединения просто используют ее в борьбе против России, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, против членства Украины в ЕС говорит и другой фактор — плачевное состояние самого союза.

Украину никогда не возьмут в Евросоюз, это абсолютно понятно. ЕС находится в кризисе: Великобритания из него уже вышла, звучали разговоры о выходе Греции и Италии, есть проблемы с Венгрией. Внутренние противоречия могут привести к тому, что ЕС просто распадется и вступать уже будет некуда, — резюмировал депутат.

Ранее глава правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не имеет шансов на быстрое вступление в ЕС. По его словам, исключено, что Киев присоединится к организации в 2027 году.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично подтвердил жесткую позицию Будапешта по вопросу расширения ЕС. Он заявил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана будет блокировать процесс вступления Украины в европейское сообщество.

