30 января 2026 в 09:46

«Риск велик»: в Европе предупредили о начале нового конфликта из-за Украины

Генерал Куят: в мире возрастает риск нового конфликта из-за Украины

Из-за Украины в мире постоянно возрастает риск возникновения нового конфликта, заявил четырехзвездный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в эфире YouTube-канала Neutrality Studies Deutsch. Он напомнил, что Россия уже много лет настаивает на создании новой архитектуры безопасности в Европе.

Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время этот риск постоянно возрастает, — сказал он.

При этом инициатива по созданию системы общеевропейской безопасности уже много лет исходит от России, отметил Куят. По его словам, Москва предлагает выработать общую договоренность ради обеспечения мира и прекращения боевых действий.

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в наиболее сложной внутриполитической ситуации за все время с начала кризиса. По данным газеты, давление на главу государства растет из-за кадровых перестановок во властных структурах, усиления политических оппонентов президента, а также коррупционных скандалов.

