Раскрыты детали покушения на российского военного в Петербурге Задержанному за попытку убийства военного в Петербурге обещали вознаграждение

Задержанный по подозрению в подготовке убийства российского военнослужащего в Санкт-Петербурге рассказал, что украинские кураторы обещали ему за это вознаграждение, следует из видео ФСБ России. Мужчина дал признательные показания и заявил, что действовал по указанию контакта из Telegram. В его смартфоне найдена соответствующая переписка.

Он мне обещал вознаграждение, — признался задержанный.

В ходе обысков у мужчины обнаружили заряженный пистолет Макарова с глушителем. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее в Дагестане предотвратили подготовку двух терактов, которые планировались сторонниками международной террористической организации. При задержании двое вооруженных подозреваемых были ликвидированы, жертв среди мирных жителей и силовиков нет.

До этого стало известно, что в Кемеровской области утвердили приговор 17-летнему местному жителю по уголовному делу о госизмене и попытке совершить теракт на железной дороге. Он получил соответствующее предложение в соцсети в мае прошлого года.