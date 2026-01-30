В Администрации президента объявили о конце прежней модели глобализации

Сформировавшаяся в последние 10 лет модель глобализации подошла к концу, заявил заместитель главы Администрации президента России Максим Орешкин. По его словам, прежние механизмы глобального экономического взаимодействия больше не отвечают текущим мировым реалиям, сообщает ТАСС.

Последнее десятилетие: тренд глобализции это то, что наложило отпечаток на всю планету. Китай и Индия, их активное вовлечение в глобальную экономику помогло обеспечить весь мир товарами и услугами. Глобализация принесла много хорошего, но та модель, которую мы видели десятилетие, подошла к концу, — сказал Орешкин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Вашингтона соблюдать принципы глобализации, которые он продвигал, призывает задуматься о ненадежности США. По его словам, американская сторона сама же отказалась от этих правил. Министр иностранных дел напомнил, как США пропагандировали эту модель, именуемую глобализацией. Лавров отметил, что существуют другие справедливые методы отстаивания своей позиции, кроме угроз, прямого давления в виде тарифов и санкционных рычагов. Вашингтон, указал он, действуют нечистоплотными методами.