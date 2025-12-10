Китай обыграл Соединенные Штаты в глобализации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, Пекин играл по правилам Вашингтона «на их поле».

[Китай] стал совершенствовать свои механизмы для более эффективного участия в этих мировых процессах и в итоге обыграл тех, кто придумал эту глобализацию, американцев прежде всего, по их правилам, на их поле, — сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день либеральная модель глобализации, созданная Западом, уже изжила себя. При этом глава государства отметил, что перемещение деловой активности в развивающиеся государства запускает мощный подъем экономик, в том числе в странах объединения БРИКС.

Российский лидер также подчеркнул, что однополярная система, обслуживающая интересы «золотого миллиарда» уходит в прошлое, а на смену ей приходит новый миропорядок, основанный на принципах справедливости. По его словам, сегодня наступает эра многополярного мира.