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06 июля 2025 в 18:19

Путин оценил актуальность либеральной глобализации в современном мире

Путин заявил, что либеральная модель глобализации Запада уже изжила себя

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день либеральная модель глобализации, созданная Западом, уже изжила себя, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС. При этом глава государства отметил, что перемещение деловой активности в развивающиеся государства запускает мощный подъем экономик, в том числе в странах объединения, передает РИА Новости.

Смена мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков, что запускает мощную волну роста, в том числе в странах БРИКС, — констатировал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что однополярная система, обслуживающая интересы «золотого миллиарда» уходит в прошлое, а на смену ей приходит новый миропорядок, основанный на принципах справедливости. По его словам, сегодня наступает эра многополярного мира.

Путин также обратил внимание, что БРИКС существенно превосходит G7 в экономическом плане. В частности, у «Группы семи» совокупность ВВП по данным на 2025 год фактически на четверть ниже.

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Владимир Путин
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