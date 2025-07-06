Путин оценил актуальность либеральной глобализации в современном мире Путин заявил, что либеральная модель глобализации Запада уже изжила себя

На сегодняшний день либеральная модель глобализации, созданная Западом, уже изжила себя, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС. При этом глава государства отметил, что перемещение деловой активности в развивающиеся государства запускает мощный подъем экономик, в том числе в странах объединения, передает РИА Новости.

Смена мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков, что запускает мощную волну роста, в том числе в странах БРИКС, — констатировал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что однополярная система, обслуживающая интересы «золотого миллиарда» уходит в прошлое, а на смену ей приходит новый миропорядок, основанный на принципах справедливости. По его словам, сегодня наступает эра многополярного мира.

Путин также обратил внимание, что БРИКС существенно превосходит G7 в экономическом плане. В частности, у «Группы семи» совокупность ВВП по данным на 2025 год фактически на четверть ниже.