Путин сделал заявление о новом миропорядке и «золотом миллиарде»

Однополярная система, обслуживающая интересы «золотого миллиарда» уходит в прошлое, а на смену ей приходит новый миропорядок, основанный на принципах справедливости, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи в рамках саммита БРИКС. По его словам, которые приводит ТАСС, наступает эра многополярного мира.

Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда. И ей на смену идет более справедливый многополярный мир, — подчеркнул президент России.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин выступит на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро по видеосвязи, лично посещать мероприятие он не будет из-за сложностей вокруг требований Международного уголовного суда. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества политолог Алексей Малинин объяснил, что бразильское руководство могло бы обеспечить безопасность президента РФ на саммите, но не стало публично отказываться от исполнения ордера МУС. По его мнению, правительство страны не захотело вступать в конфронтацию с Западом.