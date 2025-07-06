Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 09:30

Раскрыто, почему Бразилия не обезопасила визит Путина на саммит БРИКС

Политолог Малинин: Бразилия не обезопасила Путина на саммите БРИКС из-за Запада

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бразильские власти решили не идти на конфронтацию с западными государствами и не стали гарантировать безопасность визита российского лидера Владимира Путина на саммит БРИКС, заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества политолог Алексей Малинин в комментарии URA.RU. Руководство страны, как напомнил эксперт, не говорило, что не станет исполнять ордер Международного уголовного суда (не признан Россией, США, Китаем и Индией) об аресте президента РФ, подчеркнул он.

Бразилия, конечно, могла бы обеспечить безопасное пребывание Владимира Путина на своей территории, если бы она публично об этом заявила. Монгольская сторона в 2024 году так и сделала: она заранее открыто объявила, что не будет исполнять ордер об аресте Путина, выданный МУС, — сказал эксперт.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин лично не будет присутствовать на саммите БРИКС, который пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. По его словам, РФ на встрече будет представлять министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Глава государства примет участие по видеосвязи.

БРИКС
Бразилия
Владимир Путин
МУС
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал пырнувшего ножом школьника в Сергиевом-Посаде мужчину
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Россияне больше не смогут получать паспорта одной из стран СНГ
В Турции забили тревогу из-за катастрофического секрета Киева
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.