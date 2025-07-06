Раскрыто, почему Бразилия не обезопасила визит Путина на саммит БРИКС Политолог Малинин: Бразилия не обезопасила Путина на саммите БРИКС из-за Запада

Бразильские власти решили не идти на конфронтацию с западными государствами и не стали гарантировать безопасность визита российского лидера Владимира Путина на саммит БРИКС, заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества политолог Алексей Малинин в комментарии URA.RU. Руководство страны, как напомнил эксперт, не говорило, что не станет исполнять ордер Международного уголовного суда (не признан Россией, США, Китаем и Индией) об аресте президента РФ, подчеркнул он.

Бразилия, конечно, могла бы обеспечить безопасное пребывание Владимира Путина на своей территории, если бы она публично об этом заявила. Монгольская сторона в 2024 году так и сделала: она заранее открыто объявила, что не будет исполнять ордер об аресте Путина, выданный МУС, — сказал эксперт.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин лично не будет присутствовать на саммите БРИКС, который пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. По его словам, РФ на встрече будет представлять министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Глава государства примет участие по видеосвязи.