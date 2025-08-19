Слуцкий рассказал о важных акцентах Трампа на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал два важных акцента, которые стали развитием заложенной на российско-американском саммите в Анкоридже линии на достижение устойчивого мира, заявил RT депутат ГД Леонид Слуцкий. По его словам, Трамп против членства в НАТО для Киева, а также считает, что «режим тишины» не является необходимым условием для работы над мирным соглашением.

Это отражает подходы российской стороны. Более того, американский лидер не верит в «дальнейшую агрессию» Москвы и убежден в стремлении нашей страны к урегулированию конфликта, — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон провели переговоры в Анкоридже в формате «три на три». Во время саммита лидеры двух государств обсуждали двусторонние отношения и ситуацию на Украине. В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге провести следующую встречу в Москве. Трамп, в свою очередь, назвал это предложение интересным и допустил такую возможность.